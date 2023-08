One Piece, il live action di Netflix merita il grande schermo: parola di Eichiro Oda

Contemporaneamente all'arrivo delle prime reazioni di One Piece da parte della critica online, anche il celebre autore del manga e dell'anime Eichiro Oda ha fornito un'ulteriore prova della sua ammirazione per lo show televisivo Netflix, tant'è che vorrebbe vedere un giorno questa nuova incarnazione dell'opera proiettata sul grande schermo.

In una nuova lettera condivisa proprio in concomitanza con l'inizio dell'evento per i fan Straw Hats Unite!, Oda si è detto entusiasta che il pubblico possa sperimentare questa nuova versione delle avventure di Luffy e dei suoi amici.

"Che ci crediate o no, quel mondo esiste davvero... È pronto!!!", esordisce nella lettera, con Oda che prosegue esprimendo la sua eccitazione per il fatto che il mondo possa finalmente assistere alla serie live-action che è stata oggetto di tanto amore e cura, con il coinvolgimento dello stesso Oda durante tutto il processo. Pur riconoscendo che la natura della piattaforma di streaming di Netflix consente al pubblico di guardare la serie su qualsiasi dispositivo, Oda li incoraggia a utilizzare uno schermo il più grande possibile, per catturare davvero la portata cinematografica della serie.

Basato sull'omonimo manga di Oda, che ha poi dato origine alla serie anime, anch'essa ancora in corso, One Piece seguirà le avventure di Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) mentre si accinge a diventare il Re dei Pirati e a trovare il leggendario tesoro di One Piece. Con lui anche la sua fedele ciurma di pirati: Roronoa Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero) e Sanji (Taz Skylar).

In una notizia entusiasmante per i fan dell'anime originale, è stato annunciato in precedenza che il cast vocale originale giapponese riprenderà i propri ruoli anche nel doppiaggio in lingua giapponese della serie live-action, con un video che mostrava Godoy incontrare la doppiatrice originale di Luffy, Mayumi Tanaka.

La prima stagione di One Piece arriverà su Netflix tutta insieme il 31 agosto prossimo.