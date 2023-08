One Piece, il live action Netflix mostrerà anche questo iconico outfit di Nami

One Piece da anni è un fenomeno globale. Il manga ha collezionato vendite record e le sue opere derivate hanno conosciuto un successo trasversale. Ora Netflix proporrà una serie tv live action e tra le nuove foto pubblicate online spicca quella di Nami, con un look decisamente iconico per i tantissimi fan di One Piece.

Le foto mostrano il primo giorno di Emily Rudd sul set nei panni della ladra Nami, con un outfit estremamente familiare. L'attrice indossa un paio di pantaloni spaiati con leggings bianco-arancio e una canotta bianca. Con tanto di capelli corti e rossicci, questa versione di Nami riprende l'outfit creato dall'ideatore della serie Eiichirō Oda decenni fa.



Quando Oda iniziò a creare One Piece, originariamente Nami doveva essere un cyborg armato di ascia da battaglia con stivali steampunk. Il design è stato successivamente semplificato ma la versione iniziale circola ancora nel fandom. Ora pare che la versione live action di One Piece voglia proporre questo look così apprezzato.



Ci sono molte serie piratesche da guardare aspettando One Piece; il nuovo adattamento uscirà su Netflix a fine agosto ma per prepararvi al meglio potete recuperare anche manga e anime che hanno fatto la storia del franchise nel corso degli anni.

Per quanto riguarda il live action, Eiichirō Oda è stato irremovibile su due richieste. I fan sperano che Netflix sia riuscita a mantenere lo stesso spirito del manga e che l'adattamento possa essere quanto più fedele possibile all'originale.