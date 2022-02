One Piece live action: online nuove foto della serie Netflix

Non sappiamo ancora molto sull’adattamento live-action del celebre manga creato da Eiichiro Oda. Infatti, dopo l’annuncio ufficiale del cast di One Piece, molti punti del progetto non sono ancora stati rivelati. Da poco sono però trapelate online nuove foto, direttamente dal set della nuova serie Netflix.

Il profilo di @DesnesCitrus ha condiviso su Twitter un post riguardante alcuni costumi che verranno utilizzati nella serie, in particolare quelli appartenenti alla marina. I costumi in questione presenteranno una patch con l’iconico simbolo utilizzato anche nel manga, mentre i cappelli avranno la classica scritta “marine”, lasciando trapelare quindi una certa fedeltà con l’opera originale.

Oltre ciò, la pagina @OP_Netflix_Fan ha condiviso ulteriori foto, che ci mostrano proprio i marine schierati in fila, con indosso la loro divisa. La scena potrebbe svolgersi presso il quartier generale dei Marines, con alcuni voci che sostengono di come Garp avrà un ruolo più importante nella saga di East Blue. Oppure, potrebbe essere il momento in cui Rufy e Zoro salutano Coby, con i marine riuniti dietro loro.

Netflix, nel frattempo, si è posta come obiettivo quello di trasformare One Piece in un brand moderno. In attesa di scoprire qualcosa in più sullo show, per adesso possiamo accontentarci nel vedere questi iconici costumi prendere vita.