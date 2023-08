One Piece, Luffy salpa con Koby nella nuova clip della serie Netflix!

Manca davvero pochissimo all'uscita del live-action di One Piece. Lo show infatti uscirà questo 31 Agosto su Netflix. Mentre ne si aspetta il rilascio, è stata condivisa una nuova clip dello show, che ritrae due dei protagonisti...insieme in mezzo al mare.

Nella clip (che purtroppo è stata condivisa senza audio su Twitter; la troverete in calce) vediamo Luffy e Kolby (interpretati rispettivamente dagli attori Iñaki Godoy e Morgan Davies) insieme su una barca. I due stanno avendo una conversazione. Chissà cosa si staranno dicendo!

Intanto è stata condiviso proprio ieri un altro video: uno spettacolo di droni per One Piece. Lo show si è svolto sul molo di Santa Monica e ha intrattenuto i fan in una maniera del tutto originale. Chiaramente, come anche questa clip, queste anticipazioni non fanno altro che alimentare l'emozione e l'entusiasmo dei fan, che non vedono l'ora di poter guardare finalmente la serie. D'altronde le prime opinioni da parte dei critici sono positive, quindi perché non darci un'occhiata e vedere come hanno adattato il manga?

Vedrete One Piece su Netflix? Cosa vi aspettate dalla serie? Lasciateci un commento per farcelo sapere.

Aspettando l'uscita di One Piece vi rimandiamo alla nostra guida sulle migliori serie piratesche da guardare. Dateci un'occhiata!