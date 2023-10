One Piece, Luffy e Shanks si riuniranno nella stagione 2? Cosa succede nel manga

La prima stagione del remake in live-action di One Piece su Netflix ha posto le basi per numerosi eventi, tra cui un eventuale ricongiungimento tra Luffy D. Monkey (Iñaki Godoy) e Shanks (Peter Gadiot) anche se l'adattamento dovrebbe discostarsi dal canone stabilito dall'anime e dal manga originale per farlo accadere durante la seconda stagione.

La prima stagione di One Piece scava nel passato di Luffy, rivelando cosa lo ha spinto a diventare un pirata - o più precisamente, chi. Mentre Shanks e la sua ciurma sono attraccati al Windmill Village, un giovane Luffy fa la conoscenza dei Pirati dai Capelli Rossi. Arriva a idolatrare Shanks, che gli lascia il suo famigerato cappello di paglia prima di partire per la Rotta Maggiore.

Per tutta la Stagione 1 di One Piece è chiaro che Luffy spera di rendere Shanks orgoglioso attraverso le sue imprese come pirata. Sembra inevitabile che la coppia si riunisca nel live-action in futuro. Tuttavia, a meno che lo show non si discosti significativamente dal materiale di partenza, è improbabile che ciò avvenga già nella seconda stagione di One Piece.

Shanks è l'ispiratore del sogno di Luffy di diventare il Re dei Pirati e, all'insaputa del protagonista di One Piece, riesce a rendere orgoglioso il suo vecchio amico durante il finale della prima stagione. Shanks è uno dei tanti pirati che si imbattono nel poster di Luffy nell'ultimo episodio della prima stagione, "Il più cattivo del mare orientale".

Il capitano dei Pirati dai Capelli Rossi è colpito dal fatto che Luffy sia rimasto fedele alla sua parola. In particolare, Shanks si imbatte nel manifesto di Luffy mentre si trova nella Rotta Maggiore, proprio il luogo in cui Luffy e i suoi Pirati della Cappello di Paglia sono diretti.

Nonostante il rapporto tra Luffy e Shanks sia uno dei temi principali dei primi episodi di One Piece, la coppia non si è ancora riunita nel manga di Eiichiro Oda o nell'anime di One Piece. Infatti, i due personaggi passano gran parte della serie a perdersi e a incrociarsi senza interagire mai veramente. Questo accade per la prima volta durante l'arco di Marineford, quando Shanks e Luffy si ritrovano brevemente sullo stesso campo di battaglia. Sfortunatamente, Luffy sviene prima che lui e Shanks possano davvero ricongiungersi. Shanks non rimane nei paraggi abbastanza a lungo da permettere a Luffy di rivederlo.

Shanks e il suo equipaggio vanno di nuovo vicini a incontrare Luffy durante l'arco di Wano Country, quando assistono alla battaglia tra Ryokugyu e Momonosuke. Shanks interferisce addirittura in questo scontro, attirando l'attenzione dei Pirati di Cappello di Paglia con il suo potente Haki. Questi incontri ravvicinati aumentano le aspettative per il "vero" incontro tra Luffy e Shanks che deve ancora verificarsi.

Non ci resta che attendere la Stagione 2 di One Piece, anche se è molto improbabile che già allora vedremo la reunion tra i due personaggi.