One Piece, Mackenyu anticipa uno Zoro 'più forte' nella seconda stagione

Il successo raggiunto dal live action di One Piece è stato totalmente inaspettato. Ancor più imprevedibile, invece, è stata l'ottima accoglienza che i fan hanno dato alla nuova versione di Zoro, interpretata da Mackenyu. L'attore, ha anticipato qualcosa riguardo il suo futuro nella seconda stagione.

Il modo in cui la versione di Zoro live action ha fatto innamorare il mondo intero restituendo fedelmente quelle che sono le caratteristiche caratteriali del personaggio sia nell'anime che nel manga, è solo la conferma dell'enorme lavoro fatto dall'attore nell'interpretare un personaggio che, nel corso del tempo, è diventata una vera e propria icona. Insomma, una responsabilità non da poco. Dopo che Mackenyu ha annunciato la presenza di molti più combattimenti nella seconda stagione di One Piece, durante il Comic-Con di Tokyo ha rivelato anche qualcosa in più sul suo personaggio e su come si evolverà.

Dando per scontato che Zoro sia uno dei membri della ciurma di Luffy più amato e celebrato, l'attore ha voluto assicurare i fan che il suo potere e la sua forza aumenteranno moltissimo nella seconda stagione. Già nell'anime e nel manga, la potenza di Zoro è qualcosa che si evolve in maniera graduale e sembra che gli autori vogliano restituire alla serie lo stesso approccio all'evoluzione del personaggio. "L'anno prossimo giocherò di nuovo a Zoro. Mi piacerebbe vedere un Zoro ancora più bello e più forte. Farò del mio meglio. Per favore, aspettateci con ansia" ha detto l'attore ai microfoni dell'evento che si è tenuto a Tokyo.

Nelle scorse settimane è diventato virale un video in cui Mackeynu in cui incontra un piccolo Zoro. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!