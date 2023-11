One Piece, Mackenyu incontra un piccolo Zoro: il video è virale

La serie live-action di One Piece ha conquistato il mondo immediatamente dopo la sua uscita quest'estate su Netflix, e ora l'interprete di Roronoa Zoro, Mackenyu, è diventato virale grazie al video di un incontro con un piccolo cosplayer di Zoro durante un evento organizzato per i fan! Il video, che sta facendo il giro del web, è irresistibile.

La serie live-action di One Piece è stata uno degli adattamenti da manga a live-action di maggior successo a memoria d'uomo, e gran parte di questo successo è dovuto al fatto che ognuno dei membri della ciurma di Cappello di Paglia sembrava essere perfettamente calato nel proprio ruolo. Tra questi, ovviamente, c'è Mackenyu, che ha dato vita al personaggio di Zoro.

Tutti i membri del cast di One Piece hanno finalmente potuto festeggiare il loro debutto nella nuova serie dopo lo sciopero della SAG-AFTRA, compreso Mackenyu che ha recentemente partecipato a un evento per i fan a Manila. Qui si è trovato faccia a faccia con il più simpatico cosplayer di Zoro, e il TikTok di wheninmanila è diventato virale tra i fan, che hanno apprezzato la reazione di Mackenyu all'incontro con un così piccolo fan della serie.

One Piece è stato un tale successo per Netflix che la seconda stagione è stata subito annunciata ed è attualmente in fase di pre-produzione. Al momento in cui scriviamo non è ancora stata comunicata una data di uscita o una finestra di lancio, né è stato detto quali archi della serie manga originale di Eiichiro Oda saranno adattati nei nuovi episodi. Ma lo stesso creatore della serie ha lasciato intendere che Chopper arriverà, e questo ha suscitato molte domande su come verrà realizzato.

Sicuramente uno dei personaggi che verrà introdotto nella Stagione 2 sarà Buggy Il Clown, dato che era stato anticipato nel finale della prima stagione. Lo stesso interprete del personaggio, Jeff Ward, ha anticipato il suo entusiasmo per l'arrivo di Buggy nello show.

Dati i ritardi causati dagli scioperi, è probabile che la Stagione 2 di One Piece non debutterà prima del 2025.