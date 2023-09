One Piece, quali sono i manga preferiti dei protagonisti? Lo svela Zoro!

One Piece sta diventando sempre di più un successo globale e questo è un dato di fatto. Moltissimi stanno tentando l'ardua impresa di recuperare il manga. Un attore in particolare del cast ha svelato le sue preferenze in fatto di manga mostrando quanto sia appassionato di questo "mondo".

Per un attore come Mackenyu c'è un elemento culturale che favorisce ancor di più il suo amore per il mondo dei manga. Oltre ad essere figlio di Hattori Hanzo di Kill Bill, il giovane attore ha militato principalmente nel mondo del cinema giapponese ed orientale interpretando diverse volte, nel corso della sua carriera, anche personaggi provenienti dal mondo degli anime e dei manga. L'ultimo, prima di Zoro, è stato Pegasus ne I Cavalieri dello Zodiaco.

Per la sua interpretazione di Zoro ha esaltato tantissimi appassionati del mondo di One Piece che hanno riconosciuto in lui le caratteristiche perfette per interpretare lo spadaccino più scontroso e con meno senso dell'orientamento del mondo creato da Eiichirō Oda. Parlando del mondo dei manga Mackenyu ha svelato quelli che preferisce e che segue maggiormente. "Oh sì! Adoro Hunter x Hunter. Adoro One Piece. C'è un manga giapponese chiamato Hajime no Ippo che amo tantissimo. Mi piace anche Bleach" ha svelato l'attore.

