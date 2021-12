ONE PIECE, il messaggio del cast del live-action per il Jump Festa: riprese imminenti!

Si è tenuto questo week-end il Jump Festa 2022, evento pieno di annunci e iniziative per il mondo di manga e anime, del quale ONE PIECE non poteva che essere uno dei grandi protagonisti. E con un videomessaggio, anche gli attori del live-action Netflix hanno fatto capolino per avvisarci che manca davvero poco all'inizio delle riprese.

Grandi emozioni al Jump Festa 2022 questo week-end, soprattutto per quanto riguarda ONE PIECE.

Alla convention nipponica sono infatti state nuove informazioni su ONE PIECE RED, il prossimo film di ONE PIECE, e ci è stato recapitato un messaggio da Eiichirō Oda in persona, che tra le altre cose ha commentato nuovamente le scelte di casting per il live-action definendole perfette, e ha elogiato la cura con cui la produzione della serie Netflix sta procedendo.

E a proposito del ONE PIECE di Netflix, il cast dello show che non ha purtroppo potuto presenziare all'evento, essendo già in Sud Africa sul set della serie, ci ha tenuto a farci sapere con un videomessaggio (che trovate anche in calce alla notizia) che manca davvero pochissimo all'inizio ufficiale delle riprese.

"Sono così elettrizzata per il fatto che stiamo per partire con le riprese" afferma Emily Rudd a.k.a. Nami.

"Non vedo l'ora che inizino le riprese" ribadisce Iñaki Gody alias Luffy.

"Siamo qui sul set a lavorare sodo per portarvi ONE PIECE" aggiunge Jacob Romero Gibbs, ovvero Usopp.

"Non stiamo più nella pelle per l'imminente inizio delle riprese qui sul set di ONE PIECE" conclude Taz Skylar/Sanji.

E in pieno stile Mugiwara, il video termina in caciara, con gli interpreti di Luffy e Sanji che si mettono a saltare su e giù per il camerino.

Al momento non abbiamo ancora una data per il debutto del live-action di ONE PIECE su Netflix, ma vi terremo aggiornati.