One Piece, il mondo di Eiichiro Oda prende vita nel trailer integrale di Netflix

One Piece è sicuramente uno dei franchise più riconoscibili all'interno del mondo degli anime e dei manga. La creatura di Eiichiro Oda infatti si porta dietro un successo ormai pluridecennale, ed è quindi inevitabile che l'attesa per il rilascio della prima trasposizione live-action su Netflix sia diventata ormai incontenibile per i fan.

Per fortuna in questi giorni si sta tenendo il San Diego Comic Con, che nonostante l'inizio dello sciopero degli attori ad Hollywood, si sta comunque tenendo con numerosi panel che portano al pubblico degli affezionati dei diversi franchise nuovo materiale su cui fantasticare ed in cui sperare.

Questo è il caso anche dell'adattamento Netflix di One Piece, il quale si è mostrato nuovamente con un inedito trailer, questa volta più esteso di quello rilasciato tempo fa, in cui si ha modo di vedere meglio la riproposizione del mondo e dei personaggi che popolano la storia di Eiichiro Oda. Il video potete trovarlo, come sempre, in calce alla notizia.

Insieme a questo, è stata anche resa pubblica una lettera da parte dello stesso autore, nella quale fa presente come abbia richiesto espressamente di rigirare determinate sequenze, in quanto secondo lui "non rispettavano gli standard di One Piece".

"Per questa serie non ci sono stati compromessi, sono veramente curioso di vedere la reazione del pubblico. Non riesco a credere che questo progetto sia iniziato ben sette anni fa. C'è stato così tanto da fare: tutti gli sforzi fatti dagli attori, ricostruire il mondo, i costumi, il lavoro di così tante persone insieme è stato fondamentale" dice Oda nella lettera.

"Dopo che sarà rilasciato so già che alcuni diranno 'manca questa scena' oppure 'questa parte è diversa dal manga', ma voglio godermi anche questi commenti, perché sono sicuro che saranno fatti con amore" conclude l'autore.

In attesa di saperne di più, sapevate quale è la scena della serie su One Piece che Eiichiro Oda ritiene perfetta? Oltretutto, sembra che l'intera serie sulla ciurma di cappello di paglia sarà doppiata dal cast originale!