One Piece, Nami e Zoro si metteranno insieme? La risposta spezzerà il cuore ai fan

Le love story e, in genere, gli intrecci di tipo sentimentale sono il pane quotidiano di chi si nutre di serie TV: One Piece ha dunque inevitabilmente attratto sin dal primo momento speculazioni sulle possibili relazioni tra i membri della ciurma di Luffy, con una particolare attenzione sul rapporto tra Zoro e Nami.

Mentre la prima stagione di One Piece vola su Netflix, infatti, in molti si chiedono quali siano le chance di veder sbocciare qualcosa tra l'aspirante miglior spadaccino del mondo e la ladra/navigatrice più abile dei sette mari: la risposta (che non sarà certo una sorpresa per chi ha letto il manga o visto l'anime da cui è tratto lo show) è purtroppo, però, incontrovertibilmente negativa.

Le motivazioni vanno ben oltre il semplice rispetto della trama originale (che non vede alcuna love story tra Zoro e Nami), che come sappiamo può essere modificata qualora lo si ritenga necessario: pare, infatti, che la cosa sia figlia di una direttiva ben precisa di Eiichiro Oda, che secondo uno degli showrunner della serie avrebbe espressamente vietato la nascita di qualunque tipo di rapporto amoroso tra i membri dell'equipaggio della Going Merry. Delusi o sollevati? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della prima stagione di One Piece.