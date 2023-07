One Piece Netflix: 5 dettagli uguali al manga, li avete notati?

Già dal trailer del live action di One Piece possiamo notare dettegli e chicche inserite apposta per i fan, a dimostrare il grande lavoro filologico che c'è dietro questa serie. Pronti a scoprirne cinque che magari non avevate notato?

Partiamo con la prima scena del trailer Netflix di One Piece che ci presenta Gol D. Roger. Quando l'inquadratura si allarga e vediamo la folla sotto il patibolo c'è un personaggio incappucciato avvolto da un impermeabile verde: quasi sicuramente si tratta di Monkey D. Dragon, il papà di Luffy. La sua presenza all'esecuzione di Roger è confermata nel capitolo 0 di One Piece, quello in preparazione al film con Shiki.

Quando i pirati di Alvida assaltano una nave sulla destra ne vediamo uno con uno strano copricapo con le corna. È presente anche nel manga a fianco della sua capitana, e nell'anime si prende anche un bel calcio da Nami lì dove non batte il sole.

La nave che viene capovolta durante il nubifragio ha la polena di quella dei cuochi pirati, quindi potrebbe essere relativo a un flashback di Zeff che molto probabilmente sarà inserito per raccontare le origini del personaggio e il suo rapporto con Sanji.

Sanji si scontra con Kuroobi dentro il Baratie (cosa che nel manga non avviene) e vediamo il tatuaggio dei pirati del sole sull'uomo pesce. Nella stessa brevissima scena si intravede Zeff a terra e dietro Sanji anche l'altro uomo pesce, Pciù.

Quando Luffy e Kobi guardano le taglie appese al muro ne vediamo tre di pirati che Luffy incontrerà in futuro: si intravede quella di Cavendish, quella di Foxy e anche Bellamy, che sappiamo avrà poi un rapporto tutto speciale con Luffy.

Ma voi li avevate beccati questi dettagli o no? Sapete chi è l'attore che fa Shanks in One Piece? E soprattutto, avete notato la cura nei dettagli? Forse è anche per queste cose che Eiichiro Oda ha fatto rifare le scene che non gli piacevano in One Piece. Diteci tutte le vostre impressioni nei commenti, e anche altri dettagli nascosti se li avete visti!