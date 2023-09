One Piece Netflix: gli alcolici citati si riferiscono a due personaggi famosissimi

Fra le tante chicche che il live action di One Piece su Netflix ha nascosto ce ne sono anche per quanto riguarda le bevande viste o citate, alcune delle quali si riferiscono a due personaggi famosissimi del manga che vedremo in futuro. Pronti a scoprire quali?

Sappiamo che le bevande in One Piece, tra cui quelle alcoliche, sono molto presenti e spesso accompagnano tanti personaggi del manga. Nel live action però hanno deciso di inserire dei dettagli su alcune marche che si rifanno a un paio di personaggi che potremmo vedere in futuro. Tra l'altro, quando rinnoveranno One Piece per una seconda stagione?

I riferimenti cominciano nella cantina di Kaya, dove appunto ci sono valanghe di barili di vino. Alcuni hanno il marchio Deesse, la stessa marca che, udite udite, Doflamingo tracanna. Un piccolo dettaglio che si riferisce a uno dei villain più iconici di One Piece, lasciato intravedere già nella prima stagione.

La bottiglia che invece prende Zoro è Ithurzburger Stein, cioè un vino menzionato da Fullbody nel manga durante la saga del Baratie. Fullbody tra l’altro lo descriveva come "sour and dry", cioè acido e secco, esattamente come si legge sull’etichetta della bottiglia nel live action di One Piece. Dettagli davvero estremi ma che sicuramente Eiichiro Oda ha contribuito ad aggiungere.

L'altro personaggio è una delle bevitrici più famose del manga: la dottoressa Kureha. Spostandoci al Baratie, tra gli alcolici che Sanji cita nella sua lunga lista c’è anche l’Umeshu, il vino di prugne che appunto beve sempre la dottoressa Kureha. E manco a dirlo Jamie Lee Curtis vorrebbe interpretare Kureha nella seconda stagione di One Piece.

E voi le avevate beccate queste chicche? Che ne pensate di questi riferimenti che gli showrunner hanno inserito? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!