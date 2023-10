One Piece di Netflix con Aldo, Giovanni e Giacomo è la cosa più bella del weekend

One Piece è di certo una delle produzioni che ha più avuto successo negli ultimi tempi sulla piattaforma Netflix. Diversi sono i meriti che gli si possono attribuire: ha permesso a nuovi fan di avvicinarsi ad un franchise pluridecennale ed ha dimostrato che con l'amore ed anche un sacco di soldi si possono trasporre gli anime sullo schermo.

Ma oggi noi dobbiamo per forza di cose aggiungere un altro merito di cui lo show deve andare fiero, ossia aver permesso al canale Amarcord produzioni di realizzare un fantastico video in cui Giovanni del famoso trio comico è presente in una delle scene di One Piece.

Il momento, come si può vedere dal video che trovate in calce a questa notizia, è quello in cui la ciurma di cappello di paglia incontra per la prima volta il capitano Buggy, solo che qui al suo posto c'è un indispettito Giovanni travestito da mimo.

Ovviamente le risate sono assicurate ed il montaggio realizzato è un qualcosa di veramente incredibile se si pensa al lavoro che c'è dietro. Fuori campo si possono anche sentire le grida di Aldo, che impreziosiscono un momento che avrebbe seriamente arricchito la serie originale.

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione di One Piece. Oltretutto, sapevate che su Netflix arriva il documentario su Barbie?