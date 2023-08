One Piece, Netflix ha cambiato la Going Merry? Tutto sulla nave di Cappello di Paglia

La serie tv di One Piece realizzata da Netflix ha dovuto apportare alcune modifiche alla Going Merry, l'iconica nave pirata della ciurma di Cappello di Paglia: per quale motivo?

Lo ha rivelato, nel corso di una recente intervista promozionale, lo scenografo Richard Bridgland, che ha contribuito a portare in live-action il famoso manga di Eiichiro Oda. Secondo Bridgland, sembra che il team di produzione volesse assicurarsi che la serie di One Piece mantenesse il livello più alto possibile di realismo, pur mantenendo tutti gli elementi fantasiosi del manga e dell'anime originale: per questo motivo, alcuni cambiamenti si sono resi necessari, e uno di questi riguarda proprio la nave Going Merry.

"È interessante, con le polene delle navi non puoi semplicemente copiarle direttamente dal manga e realizzarle nella vita reale, sembrerebbero un po' sciocche" ha detto lo scenografo della serie Netflix. "Ho dovuto crearne una nuova versione che fosse credibile nel nostro mondo. Quando ho iniziato a studiare il manga originale mi sono reso conto molto presto che ogni polena rappresenta lo spirito del proprio personaggio di riferimento."

Tutti gli otto episodi della prima stagione del remake live-action di One Piece sono disponibili in esclusiva su Netflix da oggi giovedì 31 agosto. Per altri contenuti, recuperate il trailer finale di One Piece.