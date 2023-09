One Piece Netflix, chi è il padre di Luffy e quando lo vedremo?

Nel corso di questa prima stagione di One Piece abbiamo approfondito il passato dei principali protagonisti della serie, proprio come accadeva nel manga e nell'anime: nonostante ciò, molti dettagli restano ancora ignoti agli spettatori dello show Netflix, ad esempio l'identità del padre del nostro Monkey D. Luffy.

La serie che ancora domina la top 10 Netflix a due settimane dalla sua uscita non ci ha infatti mostrato il padre del pirata dal cappello di paglia, in linea con quanto fatto dallo stesso Eiichiro Oda nella sua opera: nel manga, infatti, non facciamo la conoscenza di Monkey D. Dragon prima del capitolo 100 (corrispondente all'episodio 52 dell'anime).

Proprio come suo figlio, Dragon è tutt'altro che uno qualunque: comandante supremo dall'Armata Rivoluzionaria che cerca di rovesciare il Governo mondiale, il nostro è letteralmente il criminale più ricercato al mondo (cosa che non ci stupisce di certo, dopo aver assistito alle gesta di suo figlio e della sua ciurma).

Ad oggi Luffy e Dragon non si sono ancora incontrati, ma sappiamo che il secondo guarda con orgoglio alle imprese del figlio: passerà dunque presumibilmente ancora un po' di tempo prima di incontrare la versione live-action di Dragon, e ancor più per assistere all'eventuale incontro con il figlio! A proposito di futuro, intanto, ecco chi dovrebbe interpretare Doflamingo secondo i fan.