ONE PIECE Netflix, come finisce la Stagione 1 e quali personaggi compaiono?

Da oggi 31 agosto arriva su Netflix One Piece, remake live-action della famosa serie tv animata di Eiichiro Oda basata sul manga omonimo e portata sul piccolo schermo dagli showrunner Matt Owens e Steven Maeda, ma se siete già arrivati al finale riviviamo insieme l'ultimo episodio della serie.

Seguendo lo stesso formato dell'iconica serie anime e manga di Eiichiro Oda, la stagione 1 di One Piece è composta da brevi archi narrativi che servono ad introdurre i primi cinque membri dei Pirati di Cappello di Paglia (qui potete scoprire tutti gli attori del cast di One Piece). Una volta che la ciurma è riunita siamo arrivati all'ottavo e ultimo episodio, quando i personaggi si riuniscono per una grossa battaglia con in palio la libertà di Nami, soggiogata fin da bambina dai temibili uomini-pesce guidati dal pirata Arlong.

Inoltre, nel finale della stagione 1 di One Piece Luffy si troverà faccia a faccia con suo nonno Monkey D. Garp, comandante dei Marines che però invece di arrestare suo nipote gli comunica che lo ritiene pronto per i pericoli della Rotta Maggiore. Tuttavia, nell'immancabile scena post-credit di One Piece, viene introdotto anche Capitan Smoker, un marine particolarmente potente il cui frutto del diavolo permette al suo corpo di trasformarsi in puro fumo, rendendo inutili i micidiali pugni di Luffy.

L'introduzione di questo personaggio - come i fan di lunga data di One Piece sapranno - implica fortemente che la stagione 2 di One Piece inizierà a Loguetown, anche se il finale della stagione 1 mostra che la ciurma di Cappello di Paglia, a bordo della nave Going Merry, partire per la Rotta Maggiore verso la famosa Reverse Mountain.

