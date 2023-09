One Piece, Netflix conferma la stagione 2! Ecco a che punto sono i lavori e quando uscirà

Sulla scia dell'enorme successo ottenuto dal remake live-action di One Piece sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, i fan sono in attesa di aggiornamenti relativi alla conferma di una seconda stagione, ma a che punto siamo?

Ebbene, in queste ore i produttori della serie tratta dal manga e dell'anime di Eiichiro Oda hanno confermato che le sceneggiature della stagione 2 di One Piece sono già state completate e che, se e quando la serie otterrà il tanto agognato rinnovo (che, visti i numeri già collezionati dai primi otto episodi, a questo punto dovrebbe essere solo una formalità), le prossime puntate dovrebbero “essere pronte per andare in onda” circa un anno dopo l'inizio dei lavori. Questo, purtroppo, il grande intoppo, dato che a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori attualmente in corso ad Hollywood, non è dato sapere quando la produzione avrà il permesso di riaccendere le cineprese (dando per scontato il rinnovo, ovviamente, che al momento della stesura di questo articolo non è ancora arrivato).

"Abbiamo le sceneggiature già pronte", ha detto a Variety Marty Adelstein, CEO di Tomorrow Studios, lo studio che ha prodotto il live-action One Piece in collaborazione con il creatore di manga Eiichiro Oda e l'editore Shueisha. “Realisticamente si spera che, dovessimo riuscire a muoverci rapidamente, e questa è una possibilità, la seconda stagione uscirà circa tra un anno”, ha detto Clements. "Tra un anno o 18 mesi al massimo, potremmo essere pronti per andare in onda."

Per altre curiosità sulla serie, scoprite come è stato creato Buggy nel live-action di One Piece.