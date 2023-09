One Piece Netflix, quanto è diverso il look di Nami dal manga e dall'anime?

La nuova serie Netflix sembra andare a gonfie vele e Eiichiro Oda ha addirittura pianto per One Piece: Live action. Molti fan hanno confrontato le somiglianze tra la serie live action e l’anime o il manga, e il paragone è ricaduto anche sul look di Nami.

L’utente Bardiclaus ha pubblicato su reddit una foto che mostra il confronto tra il look di Nami nel live action e un concept originale del personaggio. Il disegno mostra Nami con una canottiera bianca, un Jeans strappato dal lato di una gamba, delle lunghe calze a righe, degli stivali rinforzati e un enorme ascia da combattimento. Grazie al paragone è possibile notare come i costumisti della serie live action abbiano prestato moltissima attenzione ai dettagli e siano riusciti a riportare fedelmente il look del Concept di Nami all’interno dello show, esclusa l’arma.

Il design mostrato nel disegno non è mai apparso né all’interno del manga ne in alcun episodio dell’anime. Questo dettaglio dimostra tutta la voglia degli autori di realizzare un prodotto che riprenda lo spirito della versione animata o disegnata, ma che allo stesso tempo possa risultare originale e caratterizzato da dei tratti distintivi che possano in qualche modo aiutare la serie ad entrare nel cuore degli spettatori.

La serie ha ufficialmente debuttato su Netflix il 31 Agosto 2023 per un totale di 8 episodi, ricevendo ottime valutazioni. Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes One Piece ha un indice di gradimento dell’83% da parte della critica (qui potete trovare la nostra recensione della prima stagione di One Piece: Live action) e del 94% da parte del pubblico generale.