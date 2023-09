One Piece, Netflix festeggia: 'Un successo in tutto il mondo'

L'attesa e i timori dei fan sono stati largamente ricompensati con il debutto in streaming del remake in live-action di One Piece, che nonostante alcune critiche avanzate nel processo di adattamento si è rivelato comunque un prodotto di notevole fattura ed è stato accolto positivamente da critica e pubblico, tanto da diventare un grande successo.

Probabilmente non raggiungerà i livelli di successo di Mercoledì, ma il co-CEO di Netflix Greg Peters ha dichiarato che One Piece ha superato "un'asticella molto alta" e ha aggiunto che è rapidamente diventata "popolare e un successo in tutto il mondo".

"È un traguardo molto alto da raggiungere, prendere un manga storico e realizzarlo in un live action in lingua inglese", ha detto il dirigente. "Tutti i detrattori sono alla ricerca di una ragione per odiarti per questo. Riuscire a realizzarlo e a farlo diventare un successo di massa in tutto il mondo è un'esperienza straordinaria".

Questa è un'ottima notizia e un recente commento dei produttori di Tomorrow Studios lascia intendere che lo studio è piuttosto soddisfatto della sua performance. Dopo che Cowboy Bebop è riuscito a malapena a debuttare nella Top 10 prima di arenarsi poco dopo, è un'ottima notizia che questo potenziale sia stato raggiunto. Con la conferma della Stagione 2 di One Piece, la serie ha un futuro luminoso davanti a sé e potrebbe facilmente diventare una delle nuove colonne portanti del catalogo Netflix negli anni a venire.

One Piece è il risultato di un'ampia collaborazione tra i team di contenuti statunitensi e giapponesi di Netflix, ha dichiarato Peters. La serie è un esempio di come i dirigenti di Netflix stiano cercando di trovare "luoghi in cui c'è una domanda che non stiamo servendo in modo efficace" su una base globale di 238 milioni di abbonati, ha dichiarato Peters. "Quello che stiamo vedendo è che il calcolo che sta dietro a questo sta diventando più interessante e più complicato in modi che sono molto eccitanti per me".