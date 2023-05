One Piece, Netflix mette in mostra gli oggetti di scena della serie live action

Adattare il live action un prodotto globalmente conosciuto ed apprezzato come One Piece non deve essere una impresa particolarmente semplice. Per anticipare qualcosa di più riguardo il prodotto in arrivo sono stati mostrati degli iconici oggetti di scena che compariranno nella serie.

L'annuncio di un live action di One Piece ha sicuramente smosso i fan sia del manga che del celebre prodotto animato. Per aumentare l'hype intorno alla produzione Netflix ha reso note le immagini di due degli elementi di scena più iconici dell'universo di One Piece: il cappello di paglia di Rufy e il primo design fatto a mano dal personaggio della bandiera della sua Jolly Roger. In entrambi i casi sono due elementi che, sicuramente, susciteranno la curiosità dei fan.

La produzione del progetto era già stata anticipata da dei poster ma avere finalmente qualcosa di materiale aiuta a farsi una idea di come potrebbe essere il live action in arrivo. Erano anni che i fan di One Piece aspettavano un risvolto di questo tipo. Si parla, infatti, di uno dei manga più seguiti a livello globale e una delle serie animate di matrice orientale più amate di sempre. La possibilità di mettere in "mostra" gli oggetti di scena incuriosisce ancora di più il pubblico già in trepidante attesa.

Il creatore della serie live action di One Piece ha parlato di un prodotto che potrebbe non piacere a tutti, mettendo già preventivamente le mani avanti. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!