ONE PIECE Netflix: ecco tutti gli outfit ripresi dal manga

Fra i tanti lavori che gli showrunner hanno fatto assieme a Eiichiro Oda c'è sicuramente quello sugli outfit dei protagonisti del live action di One Piece. Praticamente tutti ripresi dal manga in varie forme: siete pronti a scoprirli?

Cominciamo con l’outfit di Nami appena la vediamo arrivare in scena in One Piece, che è ripreso da una versione del personaggio addirittura antecedente al manga, proprio con quelle calze colorate.

La maglietta di Luffy nell’episodio 2 è ripresa dalla color spread del capitolo 198. La scritta nel retro della maglietta è invece di una maglietta di Shanks dalla color spread del capitolo 28.

Nami che usa gli occhiali per leggere è canonico, mentre l’outfit che indossa mentre legge la mappa viene dalla color spread del capitolo 28. Nelle stesse scene i vestiti di Luffy sono ripresi dalla cover dell’undicesimo volume, così come l’outfit di Zoro.

Quello che Luffy indossa nella villa di Kaya viene dalla cover del Red Data Book, Zoro invece ha i vestiti della cover del volume 7. Il vestito rosso cinese di Nami arriva poi dalla cover del capitolo 32.

L’outfit di Zoro alla fine di Shirop Village è ripreso dalla color spread del capitolo 28.

Passando al Baratie, i vestiti di Luffy per questo arco vengono dalla color spread sempre del capitolo 28. Quello di Usopp invece è dalla special color spread del volume 8. Quello di Nami viene sempre dallo stesso arco del manga ma anche il suo lo si ritrova in diverse color spread. E avete notato i riferimenti alle altre isole di One Piece dentro al Baratie?

L’outfit di Zeff in cucina con Sanji è ripreso dai suoi vestiti di quando era ancora un pirata. Mentre quello di Luffy per l’episodio 6 viene dalla color spread del capitolo 98.

Quando Nami legge la storia di Noland a Zoro indossa vestiti che vengono dalla cover del volume 11.

L’outfit di Zoro nella saga di Arlong è ripreso da quello del manga, mentre Usopp ha lo stesso della cover del volume 11. Il vestito che Nami ha dopo la sconfitta dell’uomo pesce viene invece dalla color spread del capitolo 98.

Insomma, come potete vedere una valanga di dettagli che hanno inserito, tra cui anche la nave di Roger nel live action di One Piece.

Voi li avevate beccati tutti? Ditecelo qua nei commenti!