ONE PIECE, Netflix rassicura i fan: 'Nel progetto è coinvolto anche Eiichiro Oda'

Dopo la cocente delusione di Cowboy Bebop in molti temono che anche il live-action di ONE PIECE possa rivelarsi un colossale buco nell'acqua. Ora, a rassicurare i fan ci ha pensato proprio Netflix sottolineando come in questo ambizioso progetto sia coinvolto anche Eiichiro Oda.

Stiamo naturalmente parlando del fumettista giapponese che ha dato vita a questo iconico manga nel 1997 e la sua partecipazione al live-action di ONE PIECE dovrebbe essere intesa come una reale garanzia del successo di questa produzione.

Sulla pagina francese di Netflix si legge: "Solo un piccolo promemoria del fatto che Eiichiro Oda è (molto) coinvolto nel progetto di adattamento di One Piece".

Staremo a vedere se questa notizia riuscirà a rassicurare i fan da sempre molto legati non solo al manga ma anche al celebre anime che ha fatto veramente la storia. In molti temono che in qualche modo l'arrivo una serie tv prodotta da un grande colosso dello streaming possa snaturare questo capolavoro, svuotandolo di fatto del suo reale significato e rendendolo piuttosto "stereotipato".

E mentre continuano a crescere domande e preoccupazioni, nei giorni scorsi sono stati annunciate nuove aggiunte al cast di ONE PIECE. Fin qui il pubblico non sembra essere particolarmente convinto degli interpreti prescelti, staremo a vedere se in un prossimo futuro Netflix e Eiichiro Oda permetteranno loro di ricredersi. Voi che ne dite?