One Piece, Netflix risponde alla popolare teoria sul villain Crocodile

Alla fine la risposta è arrivata direttamente da Netflix. Lo showrunner di One Piece Steven Maeda, ha espresso il proprio pensiero sulla teoria di un fan che riguarda la subdola e potenziale apparizione di un personaggio specifico dell'anime nello show live action. One Piece è disponibile su Netflix dallo scorso 31 agosto.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su One Piece.

Adattamento live action dell'anime e del manga, lo show ha potuto attingere ad un ricco materiale di base e proprio per questo è ricco di easter egg che stanno facendo impazzire i fan più accaniti. Alcuni fra i più attenti sono convinti di averne individuato uno in particolare, nonostante le differenze del live action One Piece rispetto al manga.



Intervistato da IGN, Maeda ha parlato della teoria secondo cui il villain di One Piece, Crocodile, è nascosto nell'episodio di apertura della serie. La scena in questione è quella in cui si mostra l'esecuzione di Gold Roger (Michael Dorman), testimoniata dalle versioni più giovani dei vari personaggi, tra le quali, secondo gli spettatori, si celerebbe la versione giovane di Crocodile. Ecco il commento di Maeda:"L'ho sentita [la teoria]. Sono già stato contattato in merito a questo problema e tutto quello che ho da dire è di leggervi quello vi piace. È stata posta molta attenzione agli easter egg. E in parte si tratta di pianificazione futura, 'Ehi, non sarebbe bello se vedessimo quel personaggio?'. Sappiamo che quel personaggio era presente sullo sfondo, in particolare a Loguetown, durante l'esecuzione di Gold Roger. Quindi è stata posta molta attenzione ai manifesti sulle taglie e ai personaggi in vista tra la folla. E poi anche il nostro dipartimento artistico e gli scenografi hanno realizzato gran parte della segnaletica e delle cose che sono stampate sui barili, sui nomi dei negozi e cose del genere. C'è stato molto amore e cura nel portare avanti le cose, in maniera tale che i fan potessero dire 'Oh, ehi, è davvero fantastico'. E in parte è rivolto al futuro. Per il resto è semplicemente una cosa divertente da fare che i fan apprezzeranno molto".



Nel frattempo One Piece domina ancora e ha vissuto un'altra settimana in vetta alla classifica Netflix.