ONE PIECE, se Netflix sbaglierà queste cose sarà un grosso problema

Che il progetto live-action di ONE PIECE continui ci rende davvero felici, soprattutto perché - come scrivo nella - recensione di ONE PIECE - è palese quanto Netflix ci abbia messo il cuore. Ma ci sono alcune cose su cui i produttori devono stare molto attenti.

In primis sarebbe interessante capire come Netflix intende gestire la storia d'ora in avanti. Perché dall'ingresso nella Rotta Maggiore in poi gli archi narrativi diventano molto lunghi, in alcuni casi parliamo anche di centinaia di episodi dell'anime. Già solo prima di Alabasta, infatti, ci sono almeno 4 mini-archi da considerare: Rogue Town, Little Garden Whisky Peek e il Regno di Drum, prima di lanciarsi nella grande epopea che contrappone i Mugiwara a Crocodile e la sua Baroque Work. Sarà abbastanza difficile condensare tutto in 8 puntate. Vedremo.

Poi, come detto in altre occasioni, c'è la questione Chopper. Come verrà realizzato l'iconico e adorabile ragazzo-renna che diventa amico inseparabile di Luffy e compagnia? Se verrà realizzato in CGI mi auguro che il team non lesini sul budget, se si opterà per un misto tra CGI e animatronic spero che la resa finale sia credibile. Un Chopper in stile Grogu di The Mandalorian, che ne dite?

Più in generale c'è da sperare che gli effetti speciali siano più curati che mai. Nella seconda stagione di ONE PIECE vedremo giganti, uomini-renna, uomini-sabbia, individui che trasformano il proprio corpo in lame d'acciaio e chi più ne ha più ne metta. Sfide forse ancor più impegnative di uomini-gomma e uomini-pesce.

Intanto, in attesa di scoprire di più, forse abbiamo avuto un primo sguardo alla Going Merry dal set di ONE PIECE 2.

