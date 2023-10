One Piece, Netflix ha scelto Emily Rudd per Nami grazie a una famosa trilogia horror?

Il successo di One Piece ha messo sotto i riflettori i vari protagonisti dell’adattamento in live action, dimostrandosi una grande opportunità per quanto riguardi la carriera degli attori in questione. A tal proposito, Emily Rudd pare sicura di avere potuto essere ingaggiata per lo show grazie a un’altra collaborazione in un prodotto Netflix.

Mentre Ted Sarandos esulta per gli incredibili risultati raggiunti da One Piece, gli attori coinvolti nella prima stagione della serie pubblicata sul catalogo della piattaforma di streaming, possono essere sicuri di aver raggiunto una svolta nel proprio percorso di vita grazie all’importante visibilità ricevuta.

Naturalmente, come in ogni altro contesto lavorativo, riuscire a farsi un nome nell’ambiente può significare innescare un circolo virtuoso in grado di autoalimentarsi.

Emily Rudd è sicura, in questo senso, che la sua partecipazione a una trilogia di film Netflix le abbia dato la possibilità di essere notata, aprendole una porta per una produzione importantissima come quella della trasposizione dei lavori di Eiichirō Oda.

Parlando con Decider dell’ottenimento del ruolo di Nami, l’attrice ha spiegato come la sua interpretazione nella trilogia di Fear Street, prodotta da Netflix, sia stata fondamentale nel casting: “Penso mi abbia aiutato il fatto di essere già nella famiglia Netflix. Probabilmente avranno pensato: ‘Emily Rudd? La conosciamo, amiamo Fear Street’”.

L’attrice del Minnesota ha anche spiegato quanto sia stato difficile passare da un ruolo in un horror a interpretare un personaggio tratto da un fumetto tanto particolare e pieno di avventura e situazioni folli.

È probabile, in effetti, che il ruolo della Rudd in altre produzioni Netflix le abbia spianato la strada così come è probabile che il prossimo futuro dell’attrice sarà indirizzato dallo show che ha catalizzato l’attenzione degli spettatori televisivi nell’estate del 2023.

In attesa della seconda stagione della serie e di sapere quali altri attori vi saranno coinvolti, vi lasciamo alla recensione di One Piece.