One Piece Netflix è un successo globale: battuti record di Mercoledì e Stranger Things

One Piece ha conquistato critica e pubblico in termini di voti e gradimento, ma ora grazie ai primi numeri ufficiali sappiamo che il remake live-action del popolare manga e dell'anime di Eiichiro Oda sono stati un successo anche in termini di visualizzazioni su Netflix.

Grazie al forte passaparola sui social (e certamente il fatto che la saga sia il manga più venduto della storia ha aiutato non poco) One Piece è diventato primo su Netflix in ben 84 paesi contemporaneamente nel mondo, stabilendo un nuovo primato di visualizzazioni per la piattaforma di streaming on demand: in precedenza, questo ambizioso record, che segnala una popolarità a livello globale per una data serie o un dato film della piattaforma, era detenuto a braccetto da Mercoledì e Stranger Things 4, che avevano raggiunto entrambe la vetta della classifica in 83 paesi nel mondo.

Al momento della stesura di questo articolo, Netflix non ha ancora svelato i numeri di visualizzazione ottenuti da One Piece, ma questo dato certamente è un buon inizio: in maniera simile alle analisi del box office, bisognerà misurare anche la tenitura di One Piece in termini di ascolti, per capire quanto la serie riuscirà a diffondersi nelle prossime settimane dopo l'attenzione di massa accumulata nel week-end di lancio. Comunque, se la piattaforma stava aspettando una risposta dal pubblico prima di confermare una seconda stagione di One Piece, questo dato potrebbe accelerare le manovre del rinnovo.

Per altri contenuti, scoprite chi interpreta quel personaggio nella scena post-credit di One Piece.