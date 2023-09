One Piece non basta: i fan ora desiderano Tom Holland e Margot Robbie per Chainsaw Man

One Piece su Netflix ha certamente capovolto la situazione rispetto a ciò che significava portare in live-action famosi manga giapponesi. Da Cowboy Beebop a Death Note infatti, nessuno di questi progetti aveva mai ottenuto così tanti consensi ed elogi da parte di critica e pubblico.

Naturalmente, come ovvio che fosse, l'entusiasmo generatosi nei fan dovuto alla rinvigorita speranza del poter vedere portati in vita sullo schermo, da attori in carne ed ossa, i loro manga preferiti, ha portato verso una rinnovata richiesta di produzioni di questo tipo.

Se si è infatti riusciti a portare in live-action One Piece di Eiichiro Oda, tutti gli altri dovrebbero essere una passeggiata giusto? Partendo da questa ipotesi infatti, molti fan stanno ora chiedendo a gran voce un adattamento di Chainsaw Man, uno dei manga più venduti di sempre.

Alcune fan art su Twitter immortalano già persino gli attori che in molti vorrebbero vedere prendere parte al progetto, su cui spiccano Tom Holland e Margot Robbie, fresca dal successo del recente Barbie. Alla regia ovviamente, come si legge ne poster che trovate in calce a questa notizia, ci sarebbe Quentin Tarantino.

Tutti elementi insomma che garantirebbero un successo assicurato al film, voi che ne dite?

In attesa di sapere la vostra, ecco la nostra recensione di One Piece, oltretutto, sapevate che Tom Holland e Zendaya pensano al matrimonio?