One Piece non convince la star di Dragonball: 'Penso sia terribile'

Con l'arrivo del rinnovo ufficiale di One Piece per una seconda stagione, Netflix ha confermato che la prima stagione del remake in live-action è stato un successo e sicuramente tra i prodotti più visti di queste ultime settimane. Tuttavia, nonostante le buone recensioni, c'è chi non è rimasto affatto convinto del risultato finale, scoprite chi!

Le critiche più aspre sono arrivate da Sean Schemmel, che ha parlato ai microfoni di Bleeding Cool di recente. Il doppiatore inglese di Dragonball ha ammesso di non essere rimasto impressionato da One Piece e che Hollywood non ha imparato alcuna lezione dal disastroso Dragonball Evolution.

"È strano perché ho una visione da insider e ho visto Hollywood cercare di capire gli anime per tutta la mia carriera, e ancora non li hanno capiti. Non te ne accorgi fino a quando non li vedi, e non sono del tutto sicuro che il genere anime potrà mai tradursi bene in un qualsiasi live-action. Non ne sono del tutto convinto", ha spiegato Schemmel.

"Ho visto solo una parte del live-action di One Piece, e francamente penso che sia terribile. Anche il film live-action di 'Dragon Ball Z' (2009) era terribile ma per un motivo diverso. Avevano cambiato regista a metà della lavorazione, prima ancora di iniziare la produzione. È interessante vedere come Hollywood abbia cercato di aggrapparsi a questa storia e di entrare in quello spazio... Come personaggio pubblico, mi sento molto nervoso anche solo a dire: 'Non mi piace molto il live-action di One Piece'. Non è necessariamente colpa della troupe e del cast".

Mentre il Giappone è riuscito a realizzare una serie di solidi adattamenti, Hollywood ha faticato a trovare il giusto equilibrio con questo medium. Mentre Speed Racer e Alita: Angelo della Battaglia hanno avuto un discreto successo, una serie di pesanti flop ha oscurato Hollywood. Il successo fin dal debutto di One Piece di Netflix ha iniziato a modificare in meglio questa reputazione, ma Schemmel rimane ancora molto scettico in tal senso. Un giorno, dice l'attore, potrebbe convincersi del contrario.

"Una volta che hai una persona del genere [un fan] al timone di qualcosa, il test sarà finalmente: 'abbiamo la persona giusta al posto giusto'. Questo genere si tradurrà in un buon live-action? Non sono ancora convinto di sì, ma potrei sicuramente sbagliarmi", ha rivelato l'attore.