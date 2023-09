One Piece non si ferma: terza settimana consecutiva in top10 Netflix

Il remake in live-action di One Piece si è rivelato un grande successo per Netflix da quando ha debuttato in tutto il mondo, e ora è riuscita a conquistare il primo posto nella Top 10 dei programmi televisivi più visti sulla piattaforma digitale per la terza settimana consecutiva, segno che il pubblico sta ancora continuando a parlarne molto bene.

La trasposizione in live-action del manga originale di One Piece di Eiichiro Oda è stata una delle novità più attese dell'anno, in quanto i fan si chiedevano come sarebbe andata a finire, visto che One Piece stesso è già immensamente popolare e data la reputazione non eccezionale di Netflix nell'adattare celebri anime per la sua piattaforma. È stato in cima alle classifiche di streaming ogni settimana dalla sua uscita, e continua a esserlo anche in questa sua terza settimana.

Netflix ha rivelato i numeri della Top 10 degli show televisivi per la settimana che va dall'11 al 17 settembre, e One Piece è ancora una volta la serie più vista con oltre 75.5 milioni di ore viste e dieci milioni di visualizzazioni questa settimana. Considerando che sono passate tre settimane dal debutto ufficiale, possiamo affermare senza ombra di dubbio che la serie è un vero e proprio successo per Netflix. Non c'è da stupirsi che lo studio abbia già rinnovato One Piece per la Stagione 2, attualmente in fase di sviluppo.

Tuttavia, la produzione dei nuovi episodi richiederà più tempo del previsto a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori in corso. Come parte dell'annuncio della seconda stagione, il creatore della serie One Piece, Eiichiro Oda, ha anche confermato che Tony Tony Chopper debutterà in live-action nei nuovi episodi. Attualmente è possibile recuperare tutto ciò che è accaduto nella prima stagione di otto episodi, ora in streaming su Netflix. Con Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Mackenyu in quelli di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson in quelli di Usopp e Taz Skylar in quelli di Sanji.

