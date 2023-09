One Piece non è più il titolo più visto della settimana su Netflix

Dopo aver dominato la top 10 dei titoli più visti su Netflix, il live-action di One Piece deve lasciare spazio a un nuovo titolo! La commedia romantica La probabilità statistica dell'amore a prima vista, infatti, ha spodestato la serie TV tratta dal manga di Eiichiro Oda.

L'adattamento live-action di One Piece ha totalizzato ben 48milioni di visualizzazioni dal suo debutto del 31 agosto ed è rimasto nella top 10 delle serie TV più viste della settimana per molto tempo almeno fino all'arrivo del film La probabilità statistica dell'amore a prima vista che ha registrato un debutto di 14,1 milioni di visualizzazioni nella prima settimana, spodestando così il popolarissimo One Piece.

Ma questa notizia non mira affatto il successo di One Piece rinnovato per una seconda stagione: il fandom del popolare manga non vede l'ora di scoprire che aspetto avranno i nuovi personaggi che popoleranno la saga di Rogue Town, poco prima che Luffy inizi la navigazione verso la Rotta Maggiore e in particolare Smoker, il marine che appare alla fine del live-action di One Piece. Ma grande attesa è riservata a Chopper, che si unirà alla ciurma di Cappello di Paglia, il cui arrivo è già stato anticipato da Eiichiro Oda nella clip promozionale Netflix che annunciava la stagione 2!