One Piece, avete notato questo clamoroso errore?

Era difficile chiedere di più a un adattamento live-action di One Piece: la serie Netflix ha corso un bel rischio riuscendo però a centrare il cuore dell'opera di Eiichiro Oda e riuscendo, di conseguenza, a convincere uno dei fandom più esigenti al mondo. Nonostante ciò, qualche errore è comunque destinato a scapparci: siamo umani, no?

Mentre One Piece si piazza nella top 10 Netflix di ben 93 Paesi registrando un record mai messo a segno da nessun'altra serie prima d'ora, in molti si stanno infatti concentrando su una sequenza che vede protagonista Zoro nell'episodio di apertura dello show, Romance Dawn, l'Alba di una Grande Avventura.

Durante lo scontro con il capitano Morgan, lo spadaccino compie ad un certo punto una capriola: all'atterraggio, però, possiamo notare come una delle tre spade del nostro Zoro si pieghi al contatto con il suolo, svelandosi quindi per l'oggetto scenico che è e riportandoci per un breve ma infame istante con i piedi per terra dopo aver sognato con i nostri eroi.

Nulla di grave, s'intende: errori del genere sono piuttosto comuni nella storia del cinema e della TV, e lo stesso trailer di One Piece era incappato in qualcosa di simile. Nessuno, insomma, abbassi il voto a One Piece per una simile inezia!