One Piece, i numeri su Netflix sono ottimi: più vista The Witcher 3!

One Piece ha battuto I record di Mercoledì e Stranger Things 4 quando ha esordito in testa alla classifica dei titoli più visti su Netflix in ben 84 paesi, ma esattamente quante persone (e per quanti minuti) hanno guardato la serie live-action tratta dall'opera di Eiichiro Oda?

I primi numeri ufficiali di One Piece ci dicono infatti che la serie è saldamente al primo posto dei titoli più visti sulla piattaforma con un totale di 18,5 milioni di visualizzazioni nei primi 4 giorni di programmazione, che insieme accumulano la bellezza di 140,10 milioni di ore visualizzate nel corso degli otto episodi della prima stagione. Un inizio davvero niente male, che se sarà in grado di mantenere questo ritmo per tutta la durata del primo mese di programmazione (ovvero il metro con cui Netflix misura il successo o l'insuccesso dei suoi titoli) potrà permettere a One Piece di scalare la classifica delle serie tv più viste di sempre su Netflix.

Per un paragone, One Piece ha battuto i numeri di The Witcher 3 nella stessa finestra temporale, dato che nei suoi primi 4 giorni di programmazione - una sorta di week-end lungo da box office, in attesa dei dati della prima settimana di 'vita' - aveva registrato 15,2 milioni di spettatori singoli. Da notare comunque che, nonostante abbia superato sia Stranger Things 4 che Mercoledì nel record per il maggior numero di posizioni numero 1 nelle classifiche mondiali, One Piece ha fatto registrare numeri molto inferiori rispetto alle due hit di Netflix, che nella stessa finestra temporale avevano totalizzato rispettivamente 341,2 milioni di ore e 286,79 milioni di ore. Curiosamente, però, One Piece ha ribattuto il proprio record, dato che dal primo posto in 84 mercati è cresciuto fino a raggiungere 86 mercati: il passaparola, soprattutto sui social, continua.

Per altri contenuti, scoprite quanto dovrà durare One Piece secondo il cast della serie Netflix, tenendo conto che il manga e l'anime hanno oltre 1070 episodi.