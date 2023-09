One Piece, che numeri dovrà fare la Stagione 2 per un altro rinnovo?

Quando si tratta di Netflix, si sa, le brutte sorprese in termini di serie cancellate dalla sera alla mattina sono sempre dietro l'angolo: One Piece sembra al momento essere però in una botte di ferro da questo punto di vista, avendo riscosso un successo che forse neanche la piattaforma stessa preventivava così deflagrante.

Il rinnovo di One Piece per una seconda stagione è dunque sembrato un atto dovuto e quasi scontato, vista l'accoglienza riservata alla trasposizione live-action dell'opera di Eiichiro Oda: quanto, però, possiamo essere sicuri che il credito accumulato con questi primi episodi valga alla serie una conferma anche per le stagioni successive alla seconda?

La questione, in realtà, dovrebbe essere abbastanza semplice: qualora la seconda stagione di One Piece replicasse i risultati della prima (concedendosi eventualmente anche il lusso di fare qualcosa in meno, visto che parliamo di numeri clamorosi), restando per settimane ai vertici delle top 10 in decine di Paesi, Netflix non avrebbe altra scelta che continuare a puntare sulle avventure di Luffy e soci.

Per quanto la piattaforma abbia dimostrato più volte di non farsi troppi problemi a far fuori questa o quella serie, d'altronde, lanciarsi in un'avventura come quella di One Piece vuol dire mettere in conto la produzione di un numero congruo di stagioni: salvo clamorosi capitomboli, insomma, l'avventura di Cappello di Paglia e della sua ciurma è destinata a proseguire!