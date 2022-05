ONE PIECE, nuove aggiunte al cast del live-action; gli ultimi aggiornamenti dal set

Proseguono i lavori sul set del live-action di ONE PIECE, la serie tv prodotta da Netflix che sta attualmente girando in Sudafrica. Ma vediamo quali sono le ultime novità al riguardo, e chi si è appena aggiunto al cast.

Mentre è ancora alto l'entusiasmo per gli ultimi sviluppi del manga di ONE PIECE, sul set del live-action si lavora sodo, e a quanto pare presto avremo anche succose novità sullo show (che scopriremo durante il panel di ONE PIECE alla Geeked Week... Magari vedremo dei primi filmati dalla serie?).

Intanto però, vediamo le ultime dal Sudafrica, dove innanzitutto sembra che si siano aggiunti altri due attori al cast, come riportato originariamente dall'account twitter ONE PIECE NETFLIX FAN e le rispettive agenzie di casting: si tratterebbe del sindaco di Orange Town, Boodle, che sarà interpretato da Lindsay Reardon (Abraham Lincoln, Dam) e la ragazza che accompagna Fullbody al Baratie, Moodie, che verrà invece interpretata da un talento locale, Amber Hossack.

Secondo alcune voci che girano sul web, la serie potrebbe decidere di saltare o mischiare alcune storyline. Alcune teorie, infatti, vorrebbero più scene sulle navi che nelle varie isole, come ad esempio poteva suggerire la presunta presenza di una tenda sulla nave di Buggy (si pensava si potesse saltare Orange Town). Tuttavia, con il casting del Sindaco di Orange Town, ora sembra decisamente improbabile che si salti del tutto l'isola...

Ad ogni modo, certe scelte creative ci saranno chiare solo in seguito. Intanto, dal set l'interprete di Arlong McKinley Belcher III ci fa sapere che è giunto il suo momento, e quindi possiamo supporre che si stiano già girando delle scene relative ad Arlong Park (l'account Twitter ONE PIECE NETFLIX FAN ci ricorda inoltre che siamo alla diciottesima settimana di riprese).

In attesa di avere nuove informazioni ufficiali sullo show, vi lasciamo con questo approfondimento sul cast di ONE PIECE.