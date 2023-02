One Piece: nuove foto dal set svelano le location principali della serie Netflix

Dopo aver aspettato parecchio tempo prima di ricevere qualche sguardo sull'adattamento Netflix, poche settimane fa è stato diffuso il primo poster ufficiale di One Piece, che ha annunciato l'arrivo della serie sulla piattaforma digitale per questo 2023. Nonostante manchi ancora un trailer all'appello, dal set continuano a emergere foto rivelatrici.

Le pagine Twitter @OP_Netflix_Fan e @OPLAfandom hanno apparentemente scoperto una serie di oggetti di scena che fanno pensare che diversi luoghi e location note ai fan saranno presenti nell'adattamento live-action. Tra questi oggetti di scena, quello che spicca maggiormente è il cartello Tangerine della città natale di Nami, il Coco Village.

Nell'anime era conosciuto come Cocoyasi Village, ma è stato abbreviato in Coco Village nell'adattamento manga VIZ e nel famigerato doppiaggio 4Kids. Potrebbe essere ancora chiamato Cocoyasi ma abbreviato per l'adattamento, al momento non è chiaro.

Poi ci sono anche due insegne che si suppone provengano da Loguetown. Una è un caffè e l'altra una pizzeria (spiccano le insegne in italiano). La cosa interessante è il nome "Dei Nuovi Inizi", locato a Loguetown che funge da prologo ed epilogo per coloro che viaggiano da e verso la Grand Line.

Infine, ma non meno importante, c'è un luogo noto già anticipato durante la Geeked Week dell'anno scorso. Abbiamo visto l'insegna al neon del Party's Bar situato nel Windmill Village, la città natale di Rufy. È gestito da Makino e svolge un ruolo importante nella storia delle origini di Rufy. Sebbene l'immagine del menu dei cocktail non riveli nulla, se si guarda da vicino si può notare che viene utilizzato il simbolo della bacca, il che conferma che l'adattamento manterrà la valuta in-universe. È un po' difficile da capire, ma si può vedere la parte superiore dello stesso simbolo usato nel manga.

A questo punto, con l'hype altissimo, non ci resta che attendere un primo trailer per vedere come si presenterà al pubblico questo adattamento live-action di One Piece. Come già detto da Eiichiro Oda, autore del manga, la serie di One Piece potrebbe non piacere a tutti i fan della storia.