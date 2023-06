One Piece, Oda rivela quando daremo un primo sguardo sulla serie Netflix

One Piece è certamente uno dei manga più seguiti di sempre, conta ben più di mille numeri e il suo successo si è andato ad estendere praticamente su tutti i media, tra videogiochi e anime. Che cosa mancava? Proprio una trasposizione live-action che, finalmente, sembrerebbe pronta a mostrarsi per la prima volta in maniera chiara.

Sembrerebbe infatti che proprio nel corso dei prossimi giorni il pubblico ed i fan di tutto il mondo avranno modo di vedere finalmente più da vicino ciò che l'autore originale e tutti i suoi collaboratori hanno in serbo per questa serie live-action di One Piece.

Delle novità ufficiali sono infatti in arrivo, secondo quanto riportato da una nota di Oda tramite Shueisha, in cui ha confermato di star lavorando allo show televisivo da molto più tempo di quanto appaia. Già da quando era in lavorazione One Piece: Stampede. A conti fatti quindi si tratta di un progetto che va avanti da ben quattro anni, niente di improvvisato.

Tutto ciò sicuramente non può che rassicurarci per quanto riguarda la cura dietro ad un progetto di tale portata, in quanto si tratta di trasportare in live-action, per la prima volta da sempre, un franchise ormai entrato nella storia.

Tuttavia è pur vero che ad oggi, tranne che per un teaser poster che svela la Going Merry e qualche scatto rubato dal set, non si ha nulla di più.

Ecco quindi che la data da tenere d'occhio sarebbe il prossimo 17 giugno, in questo giorno si terrà infatti l'evento Netflix Tudum, che via streaming rivelerà un primo sguardo all'attesa serie di One Piece.

E voi siete curiosi di conoscere finalmente più da vicino l'adattamento per il piccolo schermo di questo manga leggendario? Se siete interessati è stata fornita una lista degli autori per gli episodi della serie su One Piece.