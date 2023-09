One Piece, quanto sono stati pagati gli attori?

One Piece ha debuttato su Netflix dando la possibilità a milioni di fan di lanciarsi nuovamente all’avventura al fianco di alcuni degli eroi più amati dal pubblico dei manga e degli anime. Intanto, a proposito del live action, sono trapelati i compensi di alcuni degli attori coinvolti: compensi che svelano qualche asimmetria particolare.

Dopo aver appreso che Eiichiro Oda avrebbe apprezzato talmente il live action di One Piece da arrivare alle lacrime, torniamo a parlare della prima stagione della serie Netflix per occuparci di questioni più materiali e riguardanti i compensi degli attori del cast e per riportare la notizia che, a quanto pare, i protagonisti dello show non sarebbero stati pagati soltanto in relazione all’importanza del ruolo e del tempo di esposizione sullo schermo.

In questo senso, è curioso notare come Taz Skylar, interprete di Sanji, abbia ricevuto un pagamento parecchio più basso rispetto a Mackenyu e a Emily Rudd, a dispetto della parte importantissima che svolge il suo personaggio all’interno dello show.

I compensi in questione per i primi 8 episodi della serie sono stati rispettivamente di centocinquantamila dollari per Skylar, duecentoventimila dollari per Mackenyu e duecentomila dollari per la Rudd.

Skylar ha parlato apertamente della difficoltà nel portare in un live action il suo personaggio, sottolineando il suo impegno nel cercare di rimanere fedele alle origini del personaggio cercando, allo stesso tempo, di dargli un’interpretazione personale. Allo stesso modo ha enfatizzato la collaborazione con gli showrunner e con gli altri membri del cast per realizzare un ritratto autentico di Sanji.

Il lavoro fatto da Netflix sull’adattamento di One Piece sta ricevendo pareri decisamente positivi, soprattutto da parte del pubblico, cosa non facile e non scontata se si pensa ai tanti disastrosi adattamenti in live action a cui abbiamo potuto assistere nel corso del tempo.