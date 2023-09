One Piece, parliamo del cambiamento più controverso della Nami di Netflix

Mentre aspettiamo l'annuncio della Stagione 2 di One Piece da parte di Netflix, cerchiamo di analizzare meglio il successo della prima stagione, un successo garantito anche dalla fedeltà delle versioni live-action dei personaggi alle loro controparti cartacee, anche se quello di Nami è un personaggio che ha subito un cambiamento controverso.

Nel modificare alcuni eventi per la nuova serie, Netflix ha apportato una modifica controversa a Nami e ai suoi legami con il Coco Village e Arlong. Naturalmente è stato necessario apportare una serie di modifiche alla serie Netflix per adattare gran parte del manga originale di One Piece di Eiichiro Oda, ma i fan sono stati felici di vedere che lo spirito dei personaggi è stato mantenuto per lo più intatto nonostante tutte le modifiche. Per questo, vediamo i 5 dettagli di One Piece più fedeli al manga

C'è però una questione fastidiosa che ha cambiato la storia delle origini di Nami con l'arco di Arlong Park visto nella serie One Piece di Netflix, che in un certo senso cambia la tragicità della vita che ha condotto fino a quel momento. Tutto nasce da alcuni cambiamenti chiave, a partire dal fatto che nella serie live-action Nami cerca attivamente Arlong per unirsi al suo equipaggio e non lo dice a nessuno. Rispetto al manga, la versione della storia risulta complessivamente meno incisiva, pur avendo centrato gli aspetti emotivi fondamentali per raccontare la storia di Arlong Park.

Nella versione originale del manga, Arlong e la sua ciurma attaccano il villaggio di Coco e uccidono Belle-Mere, la madre di Nami e Nojiko. La serie live-action non solo elimina la parte in cui Belle-Mere combatte effettivamente contro Arlong prima di cadere, ma elimina anche Belle-Mere che si rifiuta di mentire e riconosce Nami e Nojiko come sue figlie nonostante stesse per essere giustiziata da Arlong. Nella serie live-action, Nami e Nojiko vengono invece individuate dall'equipaggio.

Dopo la morte di Belle-Mere, nel manga Arlong decide di rapire Nami perché ha scoperto che è una brava cartografa e vuole costringerla a lavorare per lui. La volta successiva che gli abitanti del villaggio di Coco vedono Nami, lei rivela di essersi unita alla loro banda grazie ai soldi che le hanno dato. Gli abitanti finiscono quindi per odiarla perché sembra aver dato più valore ai soldi che alla vita di sua madre, e quindi la evitano. Il live-action di One Piece raggiunge lo stesso obiettivo, ma la giovane Nami si avvicina apertamente alla ciurma di Arlong, con grande disappunto del villaggio. Ancora una volta, viene meno la gravità della situazione.

Ma il cambiamento chiave rispetto al live-action di One Piece è che Nojiko conosce il vero obiettivo di Nami nel manga. Poco dopo che Nami si è unita alla ciurma di Arlong, Nojiko scopre il suo piano per risparmiare 100 milioni di bacche e riacquistare Coco Village da Arlong. Gli abitanti del villaggio lo scoprono di loro iniziativa e decidono di sopportare il terrore di Arlong per tutti questi anni per sostenere segretamente il piano di Nami per salvarli. Così, mentre fingevano di odiare Nami per rendere più facile il suo lavoro per Arlong, sapevano che era per un bene superiore.

Nella versione live-action, Nojiko non conosce il piano di Nami e quindi lei e la gente del villaggio odiano Nami e pensano che sia una terribile traditrice per aver lavorato con Arlong. Nel manga c'è anche un intero confronto con Nezumi, in cui la gente del villaggio cerca di impedirgli di rubare i soldi di Nami, e li combatte apertamente perché non aiutano comunque i poveri come loro. Quindi la serie live-action perde il senso del Coco Village, perché sì, Nami portava avanti questo terribile segreto da sola, ma l'idea di fondo era che non fosse mai stata sola.