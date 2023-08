One Piece: perché Eiichiro Oda ha scelto Inaki Godoy per Luffy?

Trasporre in chiave live-action un'opera iconica come One Piece vuol dire essere consapevoli di non potersi concedere il lusso di sbagliare i protagonisti: volti come quello di Monkey D. Luffy sono ormai parte della nostra cultura pop, e la scelta degli attori chiamati a interpretarli dev'essere di quelle a prova di bomba.

E a prova di bomba è stata la scelta di Inaki Godoy per il ruolo del pirata dal cappello di paglia, almeno stando a Eiichiro Oda: l'attore ha infatti incontrato il papà di One Piece a Tokyo alcuni giorni fa e, durante l'incontro mostratoci da Netflix in un video pubblicato sui social, ha ricevuto la benedizione proprio da colui che ha dato l'ok definitivo al suo ingaggio.

"Una delle mie preoccupazioni maggiori tuttavia era trovare il giusto interprete per Luffy. Stavo guardando varie audizioni, e quando ti ho visto Godoy, ho iniziato a ridere. Allora ho pensato 'Questo è Luffy! Sono così felice che tu possa portarlo in vita" sono state le parole con cui Oda si è rivolto al giovanissimo attore.

Esattamente il tipo di risposta che ci aspetteremmo da uno come il creatore di uno dei manga più amati della storia: Oda ci avrà visto giusto? Staremo a vedere! Il mangaka, intanto, è convinto di poter accontentare i fan di One Piece.