One Piece, perché la serie Netflix ha cambiato il villaggio Windmill?

La versione live-action di One Piece ha portato sul piccolo schermo un prodotto fedele al materiale originale eppure la perfezione non esiste neanche nella serie Netflix. Con la stagione 2 di One Piece non sarà possibile fare errori e al debutto del live-action è evidente che ci siano stati alcuni cambiamenti.

Tra questi spicca, all'occhio più esperto, anche le modifiche al villaggio di Windmill che, nella narrazione live-action si trova proprio sul mare, a differenza dell'originale collocato sulla costa. Il villaggio di Windmill rappresenta un punto focale di One Piece in quanto da i natali al protagonista Monkey D. Luffy:"Quando stavamo progettando il villaggio di Windmill ho pensato che Luffy, se voleva diventare un pirata - ha detto lo scenografo Richard Bridgland - avrebbe dovuto avere qualche legame con il mare ed essere in grado di incontrare i pirati". Una logica simile è stata applicata anche in altri luoghi cult del manga, come ad esempio il Baratie, il ristorante galleggiante di Chef Zeff.

La regista Emma Sullivan, però, ha difeso a spada tratta tutti i cambiamenti apportati nel live-action sviluppato sotto la stretta supervisione del "papà" di Luffy Eiichiro Oda, asserendo che tutte le modifiche eseguite erano necessarie al fine di trovare un "approccio emotivamente reale" e scongiurare l'effetto grottesco che è sempre dietro l'angolo quando si adatta il materiale di un fumetto.

La versione live-action di One Piece è su Netflix: potete dare un'occhiata a tutti i riferimenti alle prossime isole che vi sono sfuggiti nel live action di One Piece.