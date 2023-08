One Piece, tutti i personaggi e gli attori del remake di Netflix

L'adattamento in live action di One Piece è sicuramente uno degli eventi che ha maggiormente catalizzato l'attenzione degli appassionati di anime o, più in generale, coloro che guardano serie tv e amano i prodotti Netflix. Ma chi sono gli interpreti che presteranno i volti a personaggi così amati?

Un compito difficile, ma qualcuno doveva pur farlo. Dopo anni passati nella bidimensionalità del mondo animato o della carta stampata, finalmente gli amati protagonisti di One Piece arriveranno in live action e, per soddisfare tutte le aspettative dei fan, non si poteva che cercare il meglio. Dopo l'uscita del primo trailer di One Piece le reazioni dei fan hanno lasciato intendere un'accoglienza generalmente positiva oltre qualche critica dei più accaniti appassionati del mondo anime.

Parlando della possibilità di interpretare Rufy, l'attore Iñaki Godoy ha svelato quanto sia il più grande onore della sua carriera. Vi sveliamo il cast completo del live action di One Piece:

Iñaki Godoy - Rufy

Emily Rudd - Nami

Mackenyu Arata - Roronoa Zoro

Jacob Romero Gibbs - Usopp

Taz Skylar - Sanji

Morgan Davies - Koby

Ilia Isorelýs Paulino - Alvida

McKinley Blecher - Arlong

Jeff Ward - Buggy

Vincent Regan - Garp

Aidan Scott - Helmeppo

Peter Gadiot - Shanks

Jean Henry - Fullbody

Len-Barry Simons - Chew

Alexander Maniatis - Klahadore (Kuro)

Steven Ward - Mihawk

Craig Fairbrass - Chef Zeff

Langley Kirkwood - Captain Morgan

Celeste Loots - Kaya

Chioma Umeala - Nojiko

Sven Ruygrok - Cabaji

Milton Schorr - Don Krieg (Creek)

Maximilian Lee Piazza - young Zoro

Audrey Cymone - Kuina

Albert Pretorius - Buchi

Nicole Fortuin - Ririka

In attesa dell'uscita degli episodi, vi consigliamo le "serie piratesche" da guardare prima dell'uscita di One Piece. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!