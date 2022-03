ONE PIECE, Peter Gadiot sarà Shanks nel live-action targato Netflix!

ONE PIECE, si sa, non è fatto solo della ciurma della Going Merry: la storia ideata dal genio di Eiichiro Oda deve gran parte del suo fascino anche a comprimari di lusso che nulla hanno da invidiare ai principali protagonisti dell'opera, tra cui quello Shanks sul quale non avevamo ancora notizie in chiave live-action... Almeno fino a poco fa!

Proprio nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che Netflix fosse pronta a rivelare il nome dell'interprete di Shanks nell'attesissimo adattamento live-action dell'anime: voci che si sono rivelate evidentemente ben fondate, dal momento in cui proprio pochi minuti fa è saltato fuori il nome di Peter Gadiot come volto dell'amatissimo mentore di Rufy.

Classe 1986, Peter Gadiot è un attore inglese noto principalmente per il ruolo di Cyrus per la serie ABC C'era una Volta nel Paese delle Meraviglie; nel suo ancora breve curriculum troviamo poi partecipazioni a serie come My Spy Family, Regina del Sud, Supergirl e Yellowjacket, con ONE PIECE che potrebbe rappresentare quindi un'occasione d'oro per un attore ancora in cerca della definitiva consacrazione.

Cosa ne pensate? Credete che Gadiot possa far bene nel ruolo di un personaggio tanto importante quanto complesso come Shanks? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, Netflix ha confermato il coinvolgimento di Eiichiro Oda nel live-action di ONE PIECE.