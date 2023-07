One Piece, è possibile recuperare l'intero anime prima dell'uscita della serie Netflix?

Manca ormai poco all'uscita del live-action di One Piece: la serie farà il suo debutto su Netflix il prossimo 31 agosto, data tanto attesa quanto temuta da tutti i fan dello storico manga e del relativo anime. A tal proposito è lecito porsi una domanda: abbiamo ancora il tempo di recuperare l'anime nella sua interezza?

One Piece si distingue in effetti per essere una delle opere più mastodontiche di sempre in termini di manga e di animazione: lanciarsi ora in un'impresa di recupero degli episodi delle avventure di Rufy e soci potrebbe quindi rappresentare un obbiettivo piuttosto difficile da raggiungere, come conferma il minutaggio complessivo dell'opera.

A quota 927 episodi, l'anime di One Piece vanta infatti un minutaggio totale di ben 370,8 ore, pari a qualcosa come 15,45 giorni da sfruttare senza interruzione alcuna: volendo prendersi delle pause per cose superflue come il nutrirsi e il dormire, insomma, si potrebbe forse recuperare la serie intera nell'arco di un mese circa.

Non impossibile, dunque, ma decisamente molto, molto difficile, soprattutto se doveste continuare a ostinarvi a dedicare tempo a cose come il lavoro, lo studio o la vita sociale! A voi la scelta, insomma. Per saperne di più, intanto, qui trovate il trailer del One Piece di Netflix.