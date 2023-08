One Piece, nei nuovi poster tutti i protagonisti: quanto somigliano agli originali?

Gli scatti dal set di One Piece ci hanno già entusiasmato, ma, come se non bastasse, a due settimane dal debutto su Netflix vengono svelati i character poster dell'attesissimo live-action: ci riferiamo a Monkey D. Rufy, Nami, Usopp, Sanji e Roronoa Zoro, perfetti nei loro outfit.

"Con questo equipaggio, ogni sogno è possibile" figura nella descrizione del post pubblicato su Instagram. "La ciurma di Cappello di paglia salperà il 31 agosto [2023], solo su Netflix".

I pareri sulla serie sono discordanti – alcuni la amano, altri la odiano, altri ancora non vedono l'ora che arriva il 31 agosto per verificare la qualità con i loro occhi: lo stesso showrunner di One Piece si è dichiarato estremamente nervoso.

"È stata dura, all'inizio" ha ricordato. "Non è il primo tentativo di realizzare un live-aciton di One Piece, perciò non eravamo i primi neanche i primi nel proporlo in questa espressione artistica differente; tuttavia, penso che, realizzato di provenire dal posto giusto, voler proteggere la serie e creare una nuova proposta che avrebbe attratto il pubblico, [Oda] ha iniziato a fidarsi di noi". Di certo (almeno a giudicare dal poster) il tentativo di emulare la controparte cartacea ha dato i suoi frutti.

Analogamente al manga di Eiichiro Oda, la serie ripercorrerà le avventure di Monkey D. Rufy (interpretato da Iñaki Godoy), un ragazzo dal corpo di gomma che ha il fermo obiettivo di diventare il Re dei Pirati. Per farlo, però, dovrà prima comporre la sua personalissima ciurma: e i membri di quest'ultima sono appunto Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero Gibson), Sanji (Taz Skylar) e Roronoa Zoro (Mackenyu), sempre più delineati grazie agli inediti character poster pubblicati da Netflix.