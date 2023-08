One Piece, ecco il poster da ricercato di Gold Roger: la somiglianza con l'anime c'è!

In quest'ultimo scorcio d'estate un'unica, grande domanda occupa i pensieri dei fan di One Piece di tutto il mondo: quanto sarà fedele l'adattamento Netflix al materiale originale? Riuscirà la serie live-action a rendere giustizia al manga di Eiichiro Oda e all'anime tratto da quest'ultimo? La risposta non la conosciamo, però...

Però le premesse non sembrano essere le più negative: nonostante lo stesso Oda abbia precisato che un adattamento troppo fedele sia praticamente impossibile, da parte della piattaforma ci giunge infatti più di un indizio sul fatto che il risultato potrebbe non essere così disarmante (in senso cattivo) per i fan dell'opera del mangaka giapponese.

Un ultimo esempio ci viene fornito dal poster da ricercato di Gold Roger: pubblicato pochi minuti fa, il poster riprende quello che ci viene mostrato più volte nel corso del manga e del relativo anime, con il faccione sorridente del pirata che ha dato il via alla più grande caccia al tesoro della storia a guardarci beffardo in attesa di essere catturato e, come ben sappiamo, decapitato.

La somiglianza con il Roger del manga e dell'anime c'è tutta, il che ci fa ben sperare: non sarà una rondine a far primavera, ma se queste sono le premesse... E voi, vi sentite ottimisti? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quanto è stato difficile trovare il Rufy del One Piece di Netflix.