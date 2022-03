ONE PIECE, presto sarà rivelato l'interprete di Shanks? Ecco cosa lo farebbe pensare

Tira aria di annunci importanti riguardo al live-action Netflix di ONE PIECE, e i fan pensano che questi possano riguardare l'attore che porterà sullo schermo Shanks Il Rosso. Ma vediamo perché.

Abbiamo già conosciuto buona parte del cast del live-action di ONE PIECE targato Netflix, almeno per quanto riguarda i personaggi che vedremo fin dai primi episodi della serie, ma alcuni ruoli chiave restano ancora un mistero.

Non sappiamo, infatti, chi interpreterà il Zeff, il capocuoco del Baratie, la nave dove i Mugiwara incontrano per la prima volta Sanji; non sappiamo chi darà il volto al Capitano Morgan o a Don Krieg, due degli antagonisti che incontreremo nel corso della prima stagione dello show; non abbiamo ancora idea di chi potrebbe vestire i panni di Kuro, altro temibile villain con cui si scontrerà la ciurma agli inizi del viaggio, o Nojiko, la sorella di Nami...

Abbiamo insomma ancora tanto da scoprire su questo adattamento, ma in quanto a casting, c'è un personaggio in particolare che incuriosisce più di ogni altro i fan: Shanks Il Rosso.

Una figura così fondamentale nella storia di ONE PIECE non ha ancora trovato il suo interprete, o almeno, a noi non è ancora stato rivelato. Ma è possibile che molto presto ci sarà un annuncio al riguardo?

Probabilmente sì, se gli indizi finora condivisi dall'account ufficiale del manga di Eiichiro Oda non ci stanno traendo in inganno.

In questi giorni sono stati pubblicati dei post che sembrerebbero indicare proprio l'annuncio dell'interprete del celebre pirata per il giorno 28 marzo. Questo perché nell'ultima foto condivisa che trovate anche in calce alla notizia troviamo due immagini, una di un cappello di paglia (che sappiamo essere appartenuto a più personaggi in ONE PIECE, incluso il protagonista e lo stesso Shanks) e un'altra raffigurante quello che sembrerebbe essere il porto della città di Cape Town, dove sono attualmente in corso le riprese del live-action di ONE PIECE.

"Due nuove fotografie e... Dove ci troviamo? Un porto? #ONEPIECE" si legge infatti nella caption del post. E proprio la menzione del porto nello specifico, unita alla foto del cappello, farebbero pensare ancor più istintivamente a Shanks, considerata l'importanza di questa location nella saga del Romance Dawn, ovvero dove tutto ebbe inizio.

Inoltre, se così dovesse essere, il fatto che questa volta il casting sia preceduto da un annuncio farebbe pensare che possa essere stato scelto un attore piuttosto noto per il ruolo...

Voi cosa ne pensate? Sarà davvero così? E chi credete possa dare il volto a Shanks? Fateci sapere nei commenti.