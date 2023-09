One Piece, il produttore esulta: 'Abbiamo convinto tanti scettici'

È importante continuare a sottolineare il successo di One Piece per non dimenticare tutta la diffidenza che ci fosse sul prodotto prima che fosse pubblicato sulla piattaforma di streaming, soprattutto dai parte dei fan delle opere originali. In un’intervista con Deadline, il produttore Marty Adelstein ha rivendicato questa particolare vittoria.

One Piece ha dominato ancora una volta la classifica settimanale di Netflix, a dimostrazione che, anche a seguito della curiosità iniziale, l’adattamento live action della piattaforma della N rossa, continua a piacere e a convincere praticamente tutti.

In un’intervista con il magazine, il produttore ha spiegato come fosse fondamentale riuscire a trovare l’apprezzamento dei fan storici del franchise.

Queste le parole di Adelstein: “Non è stato del tutto inaspettato, perché noi stessi amiamo molto la serie. Eravamo un po’ cauti, visto l’andamento del nostro ultimo adattamento da anime, ma sentivamo che le cose potessero andare bene. La cosa bella è che abbiamo dovuto affrontare ancora più cautela da parte dei fan, che non si aspettavano necessariamente qualcosa di così buono come è stato fatto”.

Quindi ha continuato: “Le persone in ufficio ci hanno mostrato molti video di Tik Tok di persone che dicevano che sarebbe stato terribile. E poi hanno portato i video del social delle stesse persone che si ricredevano affermando di averlo apprezzato. Quindi i veri scettici si sono ricreduti e hanno davvero lodato lo show, sono stati molto soddisfatti e molto sorpresi di quanto fosse ben realizzato”.

Un ribaltamento dei pregiudizi che deve aver sorpreso positivamente prima di tutto la produzione, dunque. Intanto, archiviata la prima stagione, i fan cominciano a chiedersi quante puntate avrà la prossima stagione di One Piece.