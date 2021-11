ONE PIECE, i produttori commentano il cast della serie Netflix: 'Sono perfetti'

Dopo mesi di speculazioni, Netflix qualche giorno fa ha annunciato ufficialmente il cast della serie live-action tratta dall'anime One Piece (a sua volta adattamento dell'omonimo manga) e i fan si sono sostanzialmente divisi, tra chi pensa sia un cast in linea con lo spirito dei personaggi e chi invece ritiene l'intero progetto Netflix superfluo.

Chi invece è assolutamente entusiasta del cast ufficiale di ONE PIECE sono il produttore esecutivo dello show Matt Owens e lo sceneggiatore principale Steven Maeda, che hanno anche parlato del processo di casting che ha portato alla selezioni dei nomi che sono poi stati rivelati da Netflix qualche giorno fa:

"Non vediamo l'ora di poter salpare e procedere a vele spiegate con questo fantastico e talentoso cast. Trovare le persone giuste per dar sfogo alle emozioni, al look e alle azioni degli iconici Straw Hats è stato un processo molto lungo e laborioso. Quasi quanto la ricerca di One Piece stessa. Ma abbiamo finalmente trovato i volti perfetti. Hanno già cominciato a lavorare sodo per portare i loro personaggi in vita. Li conoscerete e li amerete anche voi così come avete fatto con le loro controparti nel manga. Tutti noi non vediamo l'ora di mostrarvi cosa abbiamo preparato, non vediamo l'ora che inizi l'avventura".

Di seguito l'annuncio del cast ufficiale di ONE PIECE nel comunicato Netflix: "Se ha intenzione di diventare il Re dei Pirati, avrà bisogno di una ciurma. Assieme a Inaki Godoy nei panni di Luffy, Mackenyu in quelli di Zoro, Emily Rudd nel ruolo di Nami, Jacob Romero Gibson nella parte di Usopp e Taz Skylar nel ruolo di Sanji imbarcatevi in questa avventura alla ricerca del leggendario One Piece".

Confermati dunque gli insistenti rumor che volevano Emily Rudd come interprete di Nami, mentre non abbiamo visto altri nomi gettonati come quello di Lewis Tan per Zoro o Cole Sprouse per Sanji divenire realtà.