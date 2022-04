ONE PIECE, a che punto sono i lavori del live-action? Guardiamo le foto dal set

Mentre in Italia si festeggia l'uscita del numero 100 di ONE PIECE, in Sudafrica si lavora sodo per portare in carne e ossa sullo schermo i personaggi e la storia nati dalla fantasia di Eiichirō Oda, e dal set arrivano periodicamente nuove foto... Guardiamone alcune.

Continua senza sosta la produzione del live-action Netflix di ONE PIECE in quel di Cape Town, e nelle ultime settimane sono spuntate sempre più foto relative alle location e alle scenografie dello show.

Come infatti ci mostrano gli amici di onepiecenetflix.it e troviamo riportato anche da Charles Murphy, al momento il focus principale della crew è quello di rendere al meglio uno degli elementi chiave di ONE PIECE: le navi.

Vediamo infatti che procedono i lavori di costruzione per la Merry, la nave dei Mugiwara; la Red Force, la nave di Shanks (a proposito, avete già visto chi interpreterà Shanks nel live-action di ONE PIECE?), la nave della marina di Garp, che come polena ha la testa di un cane; e il Baratie, la nave ristorante di Zef Gamba Rossa, dove Luffy e il resto dei Mugiwara incontrano per la prima volta Sanji.

Inoltre, tra le immagini troviamo anche il patibolo dove morì il Re dei Pirati Gol D. Roger a Loguetown, e girando per il web è possibile vederne anche molte altre.

Pare dunque che Netflix stia riversando davvero grande impegno (e un sostanzioso budget) nella realizzazione del live-action di ONE PIECE, e l'hype per il progetto non fa che salire.

Voi che ne pensate? Siete d'accordo? Fateci sapere nei commenti.